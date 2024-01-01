Изготовление и монтаж заборов под ключ в Сургуте

Сколько стоит забор?

Большинство клиентов перед принятием решения, к кому обратиться, мониторят рынок. Чаще всего люди обращаются минимум в 10 компаний и запрашивают цены по телефону. К сожалению, никто из компаний не сможет озвучить точную стоимость забора, так как цена будет варьироваться от множества факторов. Мы рекомендуем своим клиентам заказывать выезд специалиста на участок с целью произвести точный замер, дать детальную консультацию и подготовить расчеты стоимости в зависимости от специфики вашего участка и конфигурации забора.



Преимущества замера:

1. С замера начинается знакомство Клиента с Компанией;

2. При замере квалифицированный специалист даст ценные рекомендации;

3. Расскажет про плюсы и минусы конфигурации Вашего изделия;

4. После замера озвучивается уже фиксированная стоимость;

5. После живого общения с мастером Клиенту проще принять решение, стоит работать с компанией или нет.