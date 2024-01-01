Закрыть
calc
калькулятор онлайн расчет стоимости
whatsapp
whatsapp замер или консультация
telegram
telegram замер или консультация
phone
обратный звонок перезвоним в удобное время
Калькулятор whatsapp
phone +7(3462) 99-99-70 whatsapp
Калькулятор phone +7(3462)99-99-70 Whatsapp
close
phone 73462000000 Калькулятор
г. Сургут, ул. Маяковского 57, Гулливер
Пн-Сб 9-00 до 21-00
Whatsapp
Правила сайта

Изготовление и монтаж заборов под ключ в Сургуте

Строим заборы по ценам 2020 года

Надежные заборы из профнастила, сетки рабицы и
металлического штакетника, работаем по официальному договору
с гарантиями компании

Калитка в подарок от 100 пм
или скидка 50% на бутование столбов
перейти в каталог рассчитать забор

На любом приусадебном участке невозможно обойтись без заборов и ограждений, которые выполняют важную функцию защиты территории и придают ландшафту декоративный характер. Команда "Забор86" специализируется на установке заборов в Сургуте и на загородных участках, ограждая территории различного назначения. Мы предлагаем готовые проекты ограждений, которые успешно реализованы нами ранее, или можем разработать уникальный дизайн и выполнить строительство забора "под ключ".
Для покупки забора с установкой в нашей компании, просто свяжитесь с нашим менеджером. Он готов ответить на все ваши вопросы, организовать бесплатные замеры, и после этого вы получите подробную информацию о стоимости забора "под ключ" для вашего участка.

изготовим и установим
забор любой сложности

из профлиста с кирпичными столбами из евроштакетника из сетки-рабицы из дерева из профтрубы кирпичные 2d и 3d заборы
заборы Сургут
из профнастила
от 2300 руб/пог.м
  • Полностью закрывает участок от посторонних взглядов, шума и пыли.
  • Долговечные более 30 лет службы.
  • Высота от 1 до 5 метров.
  • Толщина листа - 0.4 или 0.5 мм.
  • Монтаж - до 80 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
заборы в Сургуте
с кирпичными столбами
от 14300 руб/пог.м
  • Интересное современное решение.
  • Долговечные более 50 лет службы.
  • Высота от 1 до 3 метров.
  • Возможность сочетать с другими материалами
  • Монтаж - до 20 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
заборы в Сургуте недорого
из евроштакетника
от 2550 руб/пог.м
  • Современное решение для любых участков.
  • Долговечные более 30 лет службы.
  • Высота от 1 до 2,5 метров.
  • Толщина листа - 0.4 или 0.5 мм.
  • Монтаж - до 80 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
купить забор в Сургуте
из сетки-рабицы
от 1200 руб/пог.м
  • Экономичный вариант для ограждения участка
  • Долговечные более 30 лет службы.
  • Высота от 1 до 3 метров.
  • Возможность монтажа на каркасе.
  • Монтаж - до 100 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
забор под ключ Сургут
из дерева
от 2500 руб/пог.м
  • Экологически чистый вариант.
  • Долговечные более 50 лет службы.
  • Высота от 1 до 2 метров.
  • Возможность сочетать с другими материалами.
  • Монтаж - до 30 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
забор цена
из профтрубы
от 3200 руб/пог.м
  • Отличный вариант для коммерческих учреждений.
  • Долговечные более 50 лет службы.
  • Высота от 1 до 5 метров.
  • Возможность сочетать с ковкой.
  • Монтаж - до 70 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
купить забор
кирпичные
от 11000 руб/пог.м
  • Полностью закрывает участок от посторонних взглядов, шума и пыли.
  • Долговечные более 100 лет службы.
  • Высота от 1 до 3 метров.
  • Статусный вид Вашего участка.
  • Монтаж - до 30 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
заборы под ключ
2d и 3d заборы
от 2400 руб/пог.м
  • Отличное решение для коммерческих учреждений.
  • Долговечные более 30 лет службы.
  • Высота от 1 до 5 метров.
  • Быстрый срок монтажа.
  • Монтаж - до 150 п.м. в день.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
стоимость забора
автоматические ворота
от 15600 руб/пог.м
  • Надежная автоматика для удобства использования.
  • Высокое качество комплектующих.
  • Установим на любом участке.
  • Установка "под ключ"
  • Возможность поэтапной оплаты.
Подробнее
Онлайн-расчет Расчет в whatsapp
изготовим и установим забор любой
сложности и объема!

Цены на заборы в Сургуте

В различных компаниях и у частных бригад цены на заборы в Сургуте под ключ могут прилично различаться, но в целом их стоимость зависит, в том числе, от таких моментов:
• вид материала и его стоимость;
• габариты конструкции по длине и высоте, особенности участка (тип грунта, наличие уклона местности);
• цена забора за погонный метр зависит от вида фундамента и сложности его обустройства;
• на стоимость ограждения повлияет наличие декоративных элементов и дополнительных опций (монтаж светильников и т.д.);
• количество и ширина ворот и калиток;
• другие нюансы, которые учитываются технологом при составлении сметы и расчёте стоимости забора на заказ для конкретного участка.

рассчитать стоимость
забора для вас?

воспользуйтесь онлайн-калькулятором
или напишите нам в WhatsApp узнать стоимость

преимущество заборов
из 
профнастила

Профнастил Проф. труба Евроштакетник Сетка рабица Кирпич Забор 3D
  1. Глухая ограда эффективно защищает от пыли, ветра и посторонних глаз.
  2. Возможность окраски в любой цвет из каталога RAL, сочетать с другими материалами.
  3. Механически прочный вид забора, устойчивый к коррозии, большой срок службы.
  4. Возможность подбора оптимального варианта для Вашего участка.
заказать забор
  1. Отличное решение для ограждения коммерческих и муниципальных структур.
  2. Долговечный вид ограждения, возможность сочетать с ковкой.
  3. Прочный вид ограждения, устойчив к коррозийным воздействиям.
  4. Возможность подбора оптимального варианта для Вашего участка.
заборы цена с установкой
  1. Современное решение для Вашего участка, большой выбор дизайна.
  2. Возможность создавать различные конфигурации, широкая цветовая линейка.
  3. Прочный вид забора, устойчив к коррозии.
  4. Возможность подбора оптимального варианта для Вашего участка.
заборы и ограждения
  1. Наиболее экономичный вид ограждений.
  2. Можно устаналивать в секциях или внатяг, быстрый срок монтажа.
  3. Подойдет для ограждения любых территорий.
  4. Возможность подбора оптимального варианта для Вашего участка.
сколько стоит забор
  1. Можно выполнить индивидальные решения, сочетать с другими материалами.
  2. Элитное решение, которое максимально выделит Ваш участок.
  3. Прочный вид ограждения, подойдет для городских и загородных участков.
  4. Большой срок службы, презентабельный вид.
установка заборов в Сургуте
  1. При правильной обработке металла максимально устойчив к выцветанию и коррозии.
  2. Простой и лаконичный дизайн, подойдет для любых участков.
  3. Современное решение для городского и загородного ландшафта.
  4. Возможность подбора оптимального варианта для Вашего участка
монтаж заборов в Сургуте

готовы предложить любые конфигурации заборов и ограждений

изготовление и установка заборов
забор - жалюзи
Цена под ключ: от 3 200 руб/пог.м
забор под ключ
заборы ранчо
Цена под ключ: от 3 200 руб/пог.м
цена забора
забор из металла под дерево
Цена под ключ: от 2 500 руб/пог.м
забор с установкой
горизонтальный евроштакетник
Цена под ключ: от 2 950 руб/пог.м
подберем лучший вариант для вашего
участка!

о компании
забор 86

Производственно-монтажная компания выполняет строительство заборов в Сургуте из различных материалов, различной конфигурации и конструкции. Наши профессиональные бригады устанавливают заборы из профнастила и профтрубы, ограждения из сварных секций 3Д и заборы из сетки рабицы, из дерева и кирпича.
После замеров мы выполним изготовление ограждения, после чего доставим его на участок и в удобное Вам время произведём установку забора под ключ. Если на Вашем объекте отсутствует вода для приготовления бетона для установки столбов – привезём её в бочках, при отсутствии электричества – привезём электрогенератор для выполнения сварочных работ.

бесплатный замер этапы строительства порядок работ

красивые и надежные
заборы

01
Установим
на любой почве

Большой опыт установки заборов

02
Широкий выбор
материалов

Работаем как со стандартными материалами, так и с редкими

03
Различная высота
забора

Установим забор на Ваш участок нужной высоты

04
Любой
цвет

Вы можете выбрать цвет Вашего забора по таблице RAL, окрашенный с одной или двух сторон

05
Установим
фундамент

Работаем с различными видами фундаментов в зависимости от особенностей участка

06
Гарантия
качества

На все работы предоставляем официальную гарантию от компании

устанавливаем заборы любой сложности

нашли дешевле?
снизим цену

Другая компания предложила низкую цену на монтаж забора?
Мы предложим цену НИЖЕ!

*при условии идентичных материалов и характеристик комплектующих

Мы устанавливаем заботы и ограждения различной комплектации и предоставляем другие услуги по обустройству частных участков. Например, для обеспечения заезда на территорию смонтируем в ограждении автоматические ворота распашной или раздвижной конструкции. Спроектируем и установим навес для автомобиля под одну или две машины, построим на Вашей даче теплицу из поликарбоната и беседку, отремонтируем кровлю и отделаем фасад Вашей дачи сайдингом.
Полную информацию о наших услугах и расценках можно получить у менеджера-консультанта: позвоните нам или отправьте с сайта заполненную заявку на обратный звонок.

сэкономьте время!
напишите нам в whatsapp

  • Любая консультация по Вашим вопросам
  • Предварительный расчет стоимости
  • Заявка на выезд мастера
написать нам

полностью готовый забор
всего за 3 дня

0
  • Быстро сделаем замер без предоплаты
  • Составым индивидуальный проект
1
  • Рассчитаем точное количество материалов
  • Доставим все необходимое на объект
2
  • При необходимости демонтируем старое ограждение
  • Выполним качественный монтаж
3
  • Уберем мусор

быстрый расчет
стоимости

Рассчитаем бесплатно в течение 5 минут!

рассчитать

отзывы
наших клиентов

Все отзывы

посмотрите фото работ
по установке заборов

works works works works works
works works works works
посмотреть все работы

готовы предложить
дополнительные услуги

addit
автоматические
ворота для гаража
от 18 000 руб
Подробнее
addit
обустройство въезда
через канаву
от 7 000 руб
Подробнее
addit
навесы для автомобиля
от непогоды
от 6 000 руб
Подробнее
addit
теплицы из
поликарбоната под ключ
от 13 000 руб
Подробнее
addit
строительство беседок
под ключ
от 10 000 руб
Подробнее
addit
строительство
и ремонт кровли
от 7 000 руб
Подробнее
addit
устройство фундамента
под ключ
от 6 000 руб
Подробнее
addit
отделка фасада дома
сайдингом
от 1 500 руб
Подробнее
addit
пластиковые окна
в частный дом
от 8 500 руб
Подробнее
addit
рулонные газоны
под ключ (настил)
от 1 000 руб
Подробнее
addit
мы всегда готовы
индивидуально
подойти к решению
ваших задач!

частые вопросы

Сколько стоит забор?
Большинство клиентов перед принятием решения, к кому обратиться, мониторят рынок. Чаще всего люди обращаются минимум в 10 компаний и запрашивают цены по телефону. К сожалению, никто из компаний не сможет озвучить точную стоимость забора, так как цена будет варьироваться от множества факторов. Мы рекомендуем своим клиентам заказывать выезд специалиста на участок с целью произвести точный замер, дать детальную консультацию и подготовить расчеты стоимости в зависимости от специфики вашего участка и конфигурации забора.

Преимущества замера:
1. С замера начинается знакомство Клиента с Компанией;
2. При замере квалифицированный специалист даст ценные рекомендации;
3. Расскажет про плюсы и минусы конфигурации Вашего изделия;
4. После замера озвучивается уже фиксированная стоимость;
5. После живого общения с мастером Клиенту проще принять решение, стоит работать с компанией или нет.
Какие есть способы оплаты работ?
Наша компания работает по поэтапной системе оплаты. А именно, при заключении договора, клиент оплачивает 70% от общей стоимости, а по факту выполнения работ на объекте, оплачивает остаток в размере 30%.
Какой способ установки столбов лучше?
Наша компания предлагает несколько вариантов установки столбов:
- Бетонирование;
- Бутование;
- Ленточный фундамент;
- Винтовые сваи.

Что бы определиться с методом установки столбов, нужно учитывать несколько факторов:
* грунты;
* ветровые нагрузки;
* высоту планируемого забора.
С данным вопросом, вам поможет разобраться специалист только после замера.
Закажите звонок!
Мы перезвоним в удобное Вам время
Нажимая на кнопку “Жду звонка”, вы даете согласие на обработку своих персональных данных,общие положения и правила
Закажите звонок!
Мы перезвоним в удобное Вам время
Нажимая на кнопку “Жду звонка”, вы даете согласие на обработку своих персональных данных,общие положения и правила
Запись на замер!
Мы перезвоним в удобное Вам время
Нажимая на кнопку “Жду звонка”, вы даете согласие на обработку своих персональных данных,общие положения и правила